Женщина получила записку в посылке с платьем Shein и испугалась ее содержания

Тиктокерша Аманда Эллис нашла записку с фразой «ты умрешь» в посылке с сайта Shein

Покупательница Аманда Эллис из Мичигана, США, заказала наряд на сайте ретейлера Shein и нашла записку с фразой «ты умрешь» в полученной посылке. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Женщина рассказала, что приобрела в указанном интернет-магазине несколько предметов гардероба. При этом когда тиктокерша открыла пакет, в котором прислали блестящее платье, из него выпали шесть свернутых листов бумаги с надписями «Ты умрешь в этой одежде». По словам автора ролика, из-за содержания данных записок она обратилась в правоохранительные органы. «Я напугана и встревожена и уже позвонила в полицию. Я не буду надевать или примерять это платье, даже если это шутка», — пояснила американка.

Эллис обратилась к компании Shein, требуя объяснений. В свою очередь представитель ретейлера заявил, что они в процессе расследования инцидента.

Ранее в январе австралийский дизайнер обвинила ретейлер Shein в краже моделей одежды, которые она разрабатывала на протяжении года. По словам предпринимательницы, упомянутая компания полностью скопировала дизайн ее костюма и начала продавать под собственной маркой по заниженной более чем в три раза цене, а именно, за 26 долларов (1787 рублей).