Shein скопировал одежду у дизайнера и продал по заниженной в три раза цене

Дизайнер МакЛеннан обвинила Shein в краже моделей ее спортивного костюма

Австралийский дизайнер обвинила ретейлер Shein в краже моделей одежды, которые она разрабатывала на протяжении года. Ее историю приводит Daily Mail.

23-летняя владелица бренда Unlucky Apparel Эми МакЛеннан рассказала, что 12 месяцев разрабатывала костюм для тренировок, а именно, легинсы и спортивный бра расцветки омбре общей стоимостью 86 долларов (5913 рублей). Отмечается, что одежда поступила в продажу в 2020 году, а в январе 2023 года аналогичные вещи появились в ассортименте Shein.

По словам предпринимательницы, упомянутая компания полностью скопировала дизайн ее костюма и начала продавать под собственной маркой по заниженной более чем в три раза цене, а именно, за 26 долларов (1787 рублей). «Shein точно украли мою идею, потому что я специально разрабатывала серо-красные предметы гардероба, чтобы не повторяться с другими брендами», — уточнила австралийка.

Вдобавок бизнесвумен сравнила качество нарядов и заверила, что лосины и топ ее производства отличаются лучшим качеством в сравнении с одеждой Shein. «Я связалась с руководством ретейлера, но так и не получила ответа. Обидно, что все будут считать меня воровкой, а не крупного производителя», — высказалась МакЛеннан в заключение.

В мае 2021 года Converse украл старую идею дизайна кед у девушки и не принял ее на работу. Жительница Флориды Сесилия Монж подала заявку на стажировку в отдел дизайна бренда, приложив документ с собственными иллюстрациями и идеями дизайна для новых кед. В ответ ей сообщили об отказе. Затем девушка показала на кадрах обувь из новой коллекции Converse, внешний вид которых полностью повторяет предложенные ею старые эскизы.