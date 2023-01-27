Сосед рассказал о семье покончившего с собой российского пятиклассника

Сосед назвал семью покончившего с собой в Новосибирске пятиклассника спокойной

Семья пятиклассника из Новосибирска, который покончил с собой и оставил предсмертную записку, была спокойной и адекватной. Об этом рассказал сосед и старший по дому, где жил погибший ребенок, Евгений, пишет Ngs.ru.

«Жил с мамой вдвоем. Нормальный мальчишка. Спокойная, нормальная, адекватная семья. Никаких замечаний я о них не слышал», — сказал россиянин.

По его словам, семья мальчика приехала в город из Кемеровской области чуть более года назад. Мужчина не знает, были ли у мальчика проблемы в школе. При этом он сомневается, что пятиклассника кто-то обижал во дворе, так как атмосфера там дружная и спокойная.

О гибели 11-летнего ребенка в Новосибирске стало известно в четверг, 27 января. Его тело нашли в одной из квартир города, рядом с ним была предсмертная записка, содержание которой неизвестно. Знакомая семьи рассказала, что в семье погибшего был еще один ребенок, мать воспитывала его без отца.

Впоследствии уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко заявила, что причиной самоубийства ребенка мог стать конфликт с матерью из-за проблем с учебой. Омбудсмен назвала семью пятиклассника благополучной и подчеркнула, что она не состояла на учете.