Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:59, 27 января 2023Россия

Сосед рассказал о семье покончившего с собой российского пятиклассника

Сосед назвал семью покончившего с собой в Новосибирске пятиклассника спокойной

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Семья пятиклассника из Новосибирска, который покончил с собой и оставил предсмертную записку, была спокойной и адекватной. Об этом рассказал сосед и старший по дому, где жил погибший ребенок, Евгений, пишет Ngs.ru.

«Жил с мамой вдвоем. Нормальный мальчишка. Спокойная, нормальная, адекватная семья. Никаких замечаний я о них не слышал», — сказал россиянин.

По его словам, семья мальчика приехала в город из Кемеровской области чуть более года назад. Мужчина не знает, были ли у мальчика проблемы в школе. При этом он сомневается, что пятиклассника кто-то обижал во дворе, так как атмосфера там дружная и спокойная.

О гибели 11-летнего ребенка в Новосибирске стало известно в четверг, 27 января. Его тело нашли в одной из квартир города, рядом с ним была предсмертная записка, содержание которой неизвестно. Знакомая семьи рассказала, что в семье погибшего был еще один ребенок, мать воспитывала его без отца.

Впоследствии уполномоченная по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко заявила, что причиной самоубийства ребенка мог стать конфликт с матерью из-за проблем с учебой. Омбудсмен назвала семью пятиклассника благополучной и подчеркнула, что она не состояла на учете.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В управделами президента России прокомментировали ЧП с Ми-8 во Внуково
Абхазия ввела бесполетные зоны
В Германии сравнили главу МИД со слоном из-за слов о «войне против России»
Финского журналиста осудили за статью о слежке за российскими военными
Собчак ответила увидевшим в ее образе поддержку Украины фразой «лечитесь уже»
Названы слабые места обещанных Киеву танков Abrams
Мужчина напал на фиксировавшего нарушения ПДД инспектора в Москве
В ЦБ высказались о судьбе ипотеки с околонулевыми ставками
Брокерам посоветовали предупреждать клиентов о рисках принудительной конвертации
Финляндия временно остановила рассмотрение части заявок на убежище для россиян
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.