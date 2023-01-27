«ВсеИнструменты.ру»: спрос на стройматериалы в России вырос в 2,4 раза

В январе 2023 года россияне бросились скупать стройматериалы — спрос на этот тип товаров вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Об этом рассказали в гипермаркете «ВсеИнструменты.ру», пишет РИА Новости.

Востребованность товаров для отделки увеличилась еще сильнее — почти в четыре раза, отмечают в компании. Одной из причин такого покупательского поведения может являться некоторая стабилизация на рынке. «Сейчас нет серьезных накладок с поставками, оставшиеся на рынке производители, в том числе отечественные, значительно укрепили свои позиции, а также можно отметить установление цен на приемлемом уровне», — пояснил представитель ретейлера.

Наибольшим спрос на отделочные материалы, по данным «ВсеИнструменты.ру», оказался в Екатеринбурге (плюс 283 процента), Москве (плюс 255 процентов), Санкт-Петербурге (плюс 241 процент), Челябинске (плюс 229 процентов) и Новосибирске (плюс 223 процента). Больше всего интереса к стройматериалам проявили жители Волгограда (плюс 291 процент), Нижнего Новгорода (плюс 206 процентов), Краснодара (плюс 177 процентов), Новосибирска (плюс 147 процентов) и Москвы (плюс 143 процента).

Самыми популярными у россиян товарами стали краски и эмали, грунтовка, ремни и стропы, кровельные горелки, строительные тазы, металлические профили, клеи, герметик, монтажная пена, водоотталкивающая пропитка, а также напольные плинтусы, подчеркнули в компании.

«ВсеИнструменты.ру» также выяснили, что 34 процента опрошенных ими россиян планируют делать ремонт в 2023 году. 75 процентов респондентов собираются проводить работы в квартире, 17 процентов — в частном доме, а 8 процентов — на даче. При этом более половины граждан (55 процентов) рассчитывают потратить на ремонт от 200 до 300 тысяч рублей.

Ранее стала известна доля покинувших Россию производителей стройматериалов. По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, 70 процентов зарубежных производителей строительных материалов и оборудования продолжают работать в России, еще 21 процент провел ребрендинг и продолжил свою деятельность в стране. Полностью прекратили деятельность в стране лишь 9 процентов иностранных компаний из этой сферы, уточнил специалист.