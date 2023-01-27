Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:52, 27 января 2023Среда обитания

Россияне бросились скупать стройматериалы

«ВсеИнструменты.ру»: спрос на стройматериалы в России вырос в 2,4 раза

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В январе 2023 года россияне бросились скупать стройматериалы — спрос на этот тип товаров вырос в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом в 2022-м. Об этом рассказали в гипермаркете «ВсеИнструменты.ру», пишет РИА Новости.

Востребованность товаров для отделки увеличилась еще сильнее — почти в четыре раза, отмечают в компании. Одной из причин такого покупательского поведения может являться некоторая стабилизация на рынке. «Сейчас нет серьезных накладок с поставками, оставшиеся на рынке производители, в том числе отечественные, значительно укрепили свои позиции, а также можно отметить установление цен на приемлемом уровне», — пояснил представитель ретейлера.

Наибольшим спрос на отделочные материалы, по данным «ВсеИнструменты.ру», оказался в Екатеринбурге (плюс 283 процента), Москве (плюс 255 процентов), Санкт-Петербурге (плюс 241 процент), Челябинске (плюс 229 процентов) и Новосибирске (плюс 223 процента). Больше всего интереса к стройматериалам проявили жители Волгограда (плюс 291 процент), Нижнего Новгорода (плюс 206 процентов), Краснодара (плюс 177 процентов), Новосибирска (плюс 147 процентов) и Москвы (плюс 143 процента).

Материалы по теме:
«Она должна напоминать отель» Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
«Она должна напоминать отель»Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
10 января 2023
Трусы на люстре, жареные ключи и растущая Луна. Как астрология, приметы и магия помогают россиянам покупать жилье?
Трусы на люстре, жареные ключи и растущая Луна.Как астрология, приметы и магия помогают россиянам покупать жилье?
17 января 2023

Самыми популярными у россиян товарами стали краски и эмали, грунтовка, ремни и стропы, кровельные горелки, строительные тазы, металлические профили, клеи, герметик, монтажная пена, водоотталкивающая пропитка, а также напольные плинтусы, подчеркнули в компании.

«ВсеИнструменты.ру» также выяснили, что 34 процента опрошенных ими россиян планируют делать ремонт в 2023 году. 75 процентов респондентов собираются проводить работы в квартире, 17 процентов — в частном доме, а 8 процентов — на даче. При этом более половины граждан (55 процентов) рассчитывают потратить на ремонт от 200 до 300 тысяч рублей.

Ранее стала известна доля покинувших Россию производителей стройматериалов. По словам президента Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антона Глушкова, 70 процентов зарубежных производителей строительных материалов и оборудования продолжают работать в России, еще 21 процент провел ребрендинг и продолжил свою деятельность в стране. Полностью прекратили деятельность в стране лишь 9 процентов иностранных компаний из этой сферы, уточнил специалист.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Тегеране напали на посольство Азербайджана
В России выпустят доработанный АК-12
Жители Подмосковья обсудили новый «Москвич 3» соседа
Отвергнутая женатым любовником женщина наняла киллера для его убийства
В Москве задержали мужчину за убийство 27-летнего россиянина в 2012 году
Путин ратифицировал соглашение России и Белоруссии о взаимном признании виз
Захарова отреагировала на нападение на посольство Азербайджана в Тегеране
В ДНР сообщили о зачистке окраин Угледара
Армянский политик предложил отправить миссию ПАСЕ в Лачинский коридор
Умер снявший «Сибириаду» кинооператор Леван Пааташвили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.