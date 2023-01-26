Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
18:59, 26 января 2023Среда обитания

Названа доля покинувших Россию производителей стройматериалов

НОСТРОЙ: в 2022 году Россию покинули 9% иностранных производителей стройматериалов

Фото: Shutterstock

В 2022 году Россию покинули девять процентов иностранных производителей стройматериалов. Долю ушедших из странны компаний назвал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, передает РБК.

70 процентов зарубежных производителей строительных материалов и оборудования продолжают работать в России, еще 21 процент провели ребрендинг и продолжили свою деятельность в стране. К последним относится компания Otis, которая представила новую торговую марку «Метеор Лифт».

По словам Глушкова, решившие прекратить деятельность в стране — это в первую очередь производители инженерного оборудования и американские компании. «Европейцы более сдержанны, собственники американских компаний оказались более радикальны», — отметил эксперт.

В апреле 2022 года в России нашли способ решить проблему дефицита стройматериалов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит вывод российских товаров на рынок. Срок подтверждения пригодности использования материалов, изделий и конструкций сократился с 90 до 10 рабочих дней.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
Будапешт возмутился «жесткой» мобилизацией венгров в ВСУ
Кадыров показал штурм бойцами «Ахмата» позиций ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР
Названа доля покинувших Россию производителей стройматериалов
Сбивший насмерть на электросамокате россиянку подросток предстанет перед судом
В Киеве рассказали об ультиматуме Запада Зеленскому
Колебания Шольца насчет поставок танков Украине объяснили его прошлым
В Европе назвали уровень ограничения цен на российское дизельное топливо
Антидепрессанты вызвали у бактерий устойчивость к антибиотикам
США ввели визовые ограничения для нескольких сотен российских военных
Депутат пожаловался на Егора Крида в прокуратуру
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.