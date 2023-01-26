Названа доля покинувших Россию производителей стройматериалов

НОСТРОЙ: в 2022 году Россию покинули 9% иностранных производителей стройматериалов

В 2022 году Россию покинули девять процентов иностранных производителей стройматериалов. Долю ушедших из странны компаний назвал президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков, передает РБК.

70 процентов зарубежных производителей строительных материалов и оборудования продолжают работать в России, еще 21 процент провели ребрендинг и продолжили свою деятельность в стране. К последним относится компания Otis, которая представила новую торговую марку «Метеор Лифт».

По словам Глушкова, решившие прекратить деятельность в стране — это в первую очередь производители инженерного оборудования и американские компании. «Европейцы более сдержанны, собственники американских компаний оказались более радикальны», — отметил эксперт.

В апреле 2022 года в России нашли способ решить проблему дефицита стройматериалов. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит вывод российских товаров на рынок. Срок подтверждения пригодности использования материалов, изделий и конструкций сократился с 90 до 10 рабочих дней.