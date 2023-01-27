Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
10:56, 27 января 2023Экономика

Россия оказалась поставщиком дешевого топлива на Украину

Reuters: Россия оказалась поставщиком СУГ на Украину через Латвию и Литву

Фото: Александр Максименко / РИА Новости

Рост поставок российских сжиженных углеводородных газов (СУГ) в страны Балтии более чем в два раза объясняется тем, что покупатели перепродают часть объемов на Украину, а украинские компании выбирают такой источник топлива из-за его дешевизны. Об этом со ссылкой на источники пишет Reuters.

СУГ используются в качестве топлива для автомобилей, отопления, производства нефтехимических продуктов. Санкции в отношении России, введенные в ответ на начало боевых действий на Украине, не распространяются на их поставки, поэтому экспорт в страны ЕС ведется свободно и без формальных ограничений.

Как оказалось, утверждает агентство, для Латвии закупки СУГ в России составляют 90 процентов импорта, а Литва 50 процентов закупает в России и 50 процентов — в той же Латвии.

При этом только в декабре Латвия и Литва поставили на Украину 15 тысяч тонн СУГ, что составляет 15 процентов от общего импорта этого вида топлива в том месяце. Украина не покупает российское топливо напрямую, однако, как утверждают собеседники агентства, забирает его в Прибалтике со скидкой в 150-200 долларов по сравнению с поставками из Польши и Румынии.

Ранее сообщалось, что на фоне скорого вступления в силу эмбарго Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов и потолка цен на них биржевая стоимость российского топлива, в том числе СУГ, снизилась до многолетних минимумов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Польша заявила о готовности передать Украине 60 танков
Москвичам рассказали о погоде в выходные
Грузовик с военными перевернулся в приграничном российском регионе
В Москве ампутировали несколько пальцев избитому отчимом ребенку
В Москве раскрыли резонансное убийство 11-летней давности
Предсказано будущее энергетического рынка после эмбарго ЕС на российскую нефть
Модельер назвал россиянками неуместные для женщин старше 50 лет наряды
В Турции прокомментировали требование США прекратить допуск авиарейсов из России
Стало известно о прибытии первых солдат ВСУ в Германию для обучения
Южная Корея захотела объединиться с КНДР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.