«Ъ»: биржевые цены на топливо в России снизились до многолетних минимумов

Цены на бензин и дизтопливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) снизились до многолетних минимумов. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, Аи-92 и Аи-95 в понедельник, 23 января, подешевели на 0,58 и 0,55 процента, до 33 тысяч рублей и 37,8 тысячи рублей за тонну соответственно, это минимум с 2016 года. Летнее дизтопливо подешевело на четыре процента, до 38,9 тысячи рублей за тонну, это минимальное значение с 2017 года. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) на бирже упала на 11 процентов, до исторического минимума в 2,9 тысячи рублей за тонну.

Как пишет издание, цены на топливо в России падают в ожидании введения 5 февраля эмбарго Евросоюза (ЕС) на импорт российских нефтепродуктов. В тот же период заработает одобренная странами G7 предельная цена на нефтепродукты из России, хотя ее значение еще не определено. Власти объясняют снижение стоимости топлива сезонным уменьшением спроса, однако, по словам собеседников газеты, текущая динамика обусловлена сокращением поставок в Европу.

Источники издания не ожидают значительного снижения цен на АЗС, а допускают лишь «небольшую коррекцию». В то же время они полагают, что скорее нефтекомпании пойдут на снижение производства топлива, чем будут лишаться прибыльности заправочного бизнеса.

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 19 января, бензин Аи-92 подешевел до минимальных значений за семь лет.

Ранее в январе опрошенные «Ведомостями» аналитики предположили, что предельные цены на российские нефтепродукты могут быть установлены на уровне 650 долларов за тонну или выше для дорогих видов топлива и 350 долларов за тонну для дешевых. Потолок цен на российские нефтепродукты с доставкой по морю вступит в силу 5 февраля, одновременно с эмбарго на их закупку в Евросоюзе (ЕС). Страны блока и «Большой семерки» намерены установить две предельных цены. Первая коснется более дорогого топлива, которое торгуется с премией к Brent (дизельное топливо и бензин), вторая — более дешевого, продающегося со скидкой (мазут). Конкретный уровень отсечки еще не назван.