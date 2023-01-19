Бензин подешевел до минимума за семь лет

Бензин Аи-92 подешевел на бирже до минимума за семь лет

По итогам торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг, 19 января, бензин Аи-92 подешевел до минимальных значений за семь лет. Об этом свидетельствуют данные площадки.

К концу торгового дня топливо стоило 33 920 рублей за тонну, потеряв 2,09 процента. Таких низких цен не было с февраля 2016 года. При этом цена Аи-95 тоже снижается. На сегодняшних торгах марка потеряла 1,49 процента, тонна такого бензина стоит 39 092 рубля — это минимум с ноября 2022-го. Дешевеет также летний и зимний дизель. Сейчас его стоимость составляет 41 302 и 50 330 рублей за тонну соответственно.

В целом с начала 2023 года оптовые цены на дизельное топливо в России упали до минимума с конца 2020 года. Российские власти объясняют такую динамику сезонными факторами. С другой стороны, как рассказывали собеседники газеты «Коммерсантъ», она может быть обусловлена сокращением поставок в Европу из-за вступающего в силу менее чем через три недели эмбарго.

Ранее в январе опрошенные «Ведомостями» аналитики предположили, что предельные цены на российские нефтепродукты могут быть установлены на уровне 650 долларов за тонну или выше для дорогих видов топлива и 350 долларов за тонну для дешевых. Потолок цен на российские нефтепродукты с доставкой по морю вступит в силу 5 февраля, одновременно с эмбарго на их закупку в Евросоюзе (ЕС). Страны блока и «Большой семерки» намерены установить две предельных цены. Первая коснется более дорогого топлива, которое торгуется с премией к Brent (дизельное топливо и бензин), вторая — более дешевого, продающегося со скидкой (мазут). Конкретный уровень отсечки еще не назван.