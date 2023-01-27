ВС России открыли огонь по ВСУ на участке фронта Сватово — Кременная и попали на видео

В распоряжении военных корреспондентов появились кадры боев на участке фронта Сватово — Кременная, расположенном на севере Луганской народной республики (ЛНР). Видео опубликовали в Telegram-канале «Военкоры русской весны».

Авторы канала указали, что кадры сделал псковский десант. По их данным, бойцы Воздушно-десантных войск ехали по трассе и в какой-то момент заметили в лесу движение — военкоры предположили, что там могла находиться диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По месту сразу же отработали боевые машины десанта», — уточнили в описании видео.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко рассказал, что военные ВСУ занимаются перебрасыванием западной бронетехники под Сватово.