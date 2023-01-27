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06:30, 27 января 2023Мир

Подростки отсудили отобранные у них отцом 2,5 тысячи долларов

SCMP: 13-летние подростки в Китае отсудили у отца 2,5 тысячи долларов, которые он забрал

Фото: Andy Dean / Global Look Press

Подростки-близнецы в Китае отсудили у своего отца 2,5 тысячи долларов, подаренные им матерью на различные праздники, после того, как он забрал деньги под предлогом несовершеннолетия. Об этом пишет South China Morning Post.

В январе 2020 года мужчина по фамилии Чжоу из города Сюйчжоу китайской восточной провинции Цзянсу после развода с женой по фамилии У забрал у 13-летних сына и дочери 16,8 тысяч юаней (2,5 тысячи долларов) – подарки бывшей супруги детям на Китайский новый год и дни рождения Свой поступок Чжоу аргументировал тем, что сам распорядится деньгами, так как дети еще несовершеннолетние.

Дети уговаривали отца вернуть деньги, но мужчина не согласился. Тогда, заручившись согласием матери, подростки подали на отца в суд. Разбирательство длилось три года. В итоге суд постановил, что мужчина должен вернуть деньги детям — 8 тысяч юаней сыну и 8,8 тысяч юаней дочери.

Ранее несовершеннолетний ребенок из города Печоры Республики Коми отсудил у управляющей компании 90 тысяч рублей в качестве компенсации за моральный ущерб. Он играл с друзьями в подъезде и сломал ногу.

Марина Совина
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