Юлию Тимошенко захотели исключить из партии из-за отдыха в Дубае

Депутата Рады Юлию Тимошенко захотели выгнать из «Батькивщины» из-за видео отдыха в Дубае

Бывшего премьер-министра Украины, депутата Верховной Рады, главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко захотели выгнать со всех занимаемых ею постов из-за ранее опубликованного видео, на котором она отдыхает на пляже в Дубае. С соответствующей инициативой выступила зампред комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Обращаюсь к всеукраинскому объединению "Батькивщина" с призывом исключить Юлию Владимировну из фракции и партии», — написала она.

Ранее Тимошенко заметили в Дубае. Парламентария сняли на видео, когда она отдыхала на пляже. На кадрах видно, как Тимошенко сидит на одном из шезлонгов, расставленных по песчаному пляжу. Заметив камеру, народный депутат уходит.