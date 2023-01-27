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15:52, 27 января 2023Бывший СССР

Юлию Тимошенко захотели исключить из партии из-за отдыха в Дубае

Депутата Рады Юлию Тимошенко захотели выгнать из «Батькивщины» из-за видео отдыха в Дубае

Фото: Stefano Spaziani / Globallookpress.com

Бывшего премьер-министра Украины, депутата Верховной Рады, главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко захотели выгнать со всех занимаемых ею постов из-за ранее опубликованного видео, на котором она отдыхает на пляже в Дубае. С соответствующей инициативой выступила зампред комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Обращаюсь к всеукраинскому объединению "Батькивщина" с призывом исключить Юлию Владимировну из фракции и партии», — написала она.

Ранее Тимошенко заметили в Дубае. Парламентария сняли на видео, когда она отдыхала на пляже. На кадрах видно, как Тимошенко сидит на одном из шезлонгов, расставленных по песчаному пляжу. Заметив камеру, народный депутат уходит.

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Василий Мека
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