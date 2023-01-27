Тимошенко заметили в Дубае

«Страна.ua»: депутата Верховной Рады Тимошенко заметили на отдыхе в Дубае

Депутата Верховной Рады, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко заметили на отдыхе в Дубае. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Парламентария сняли на видео, когда она отдыхала на пляже. На кадрах видно, как Тимошенко сидит на одном из шезлонгов, расставленных по песчаному пляжу. Заметив камеру, народный депутат уходит.

Отмечается, что на пляже также был замечен муж главы фракции «Батьковщина», 62-летний Александр Тимошенко с внуками. По информации украинских СМИ, он проживает на одной из вилл.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский запретил госслужащим и депутатам выезжать за границу на отдых или с другими целями, не связанными с нуждами государства. По его словам, запрет на выезд из страны касается всех должностных лиц центральной власти, а также других уровней местной власти, правоохранителей, народных избранников и прокуроров.