Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:14, 27 января 2023Бывший СССР

Тимошенко заметили в Дубае

«Страна.ua»: депутата Верховной Рады Тимошенко заметили на отдыхе в Дубае

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Депутата Верховной Рады, лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко заметили на отдыхе в Дубае. Об этом в пятницу, 27 января, сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Парламентария сняли на видео, когда она отдыхала на пляже. На кадрах видно, как Тимошенко сидит на одном из шезлонгов, расставленных по песчаному пляжу. Заметив камеру, народный депутат уходит.

Отмечается, что на пляже также был замечен муж главы фракции «Батьковщина», 62-летний Александр Тимошенко с внуками. По информации украинских СМИ, он проживает на одной из вилл.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский запретил госслужащим и депутатам выезжать за границу на отдых или с другими целями, не связанными с нуждами государства. По его словам, запрет на выезд из страны касается всех должностных лиц центральной власти, а также других уровней местной власти, правоохранителей, народных избранников и прокуроров.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для россиян
В США заявили о будущем наступлении Украины на Мариуполь
Посла Ирана вызвали в МИД Азербайджана
Россияне вызвали пожарных после убийства женщины с подростком и поджога
Психолог подсказала способ справиться с тревогой
Во Внукове совершил жесткую посадку вертолет Ми-8
Условия США по смягчению антироссийских санкций объяснили
Грузчик показал процесс погрузки вещей в самолет и восхитил пользователей сети
Тимошенко заметили в Дубае
Гардеробная певца Криса Брауна размером с магазин разгневала фанатов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.