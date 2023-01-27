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11:13, 27 января 2023Мир

В Турции прокомментировали требование США прекратить допуск авиарейсов из России

Аэропорты Турции не получали указаний от США о недопуске авиарейсов из России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Аэропорты и авиакомпании Турции не получали указаний от США о недопуске авиарейсов из России, использующих лайнеры Boeing американского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Таких указаний не было. Работа продолжается в штатном режиме. Мы получили ваш запрос, информация расследуется», — прокомментировал собеседника агентства.

Ранее стало известно, что Вашингтон передал Анкаре предупреждение о недопустимости полетов в страну российских авиакомпаний, использующих лайнеры Boeing и продолжения оказания услуги по заправке и предоставлению запасных частей самолетам, в противном случае ответственных лиц ожидают штрафы или уголовное преследование.

Требование донесла помощник министра торговли Тея Розман Кендлер, посетившая Турцию с официальным визитом. В министерстве не стали уточнять детали визита, однако подчеркнули, что ведут работу с иностранными авиакомпаниями в целях контроля за выполнением санкций в отношении самолетов американского производства из России, Белоруссии и Ирана.

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Анжелика Бережная
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