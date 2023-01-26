США предупредили Турцию о наказании из-за полетов российских Boeing

WSJ: США потребовали от Турции запретить полеты Boeing российских авиакомпаний

Если Турция не прекратит разрешать полеты российским авиакомпаниям, использующим лайнеры Boeing, и продолжит оказывать услуги по заправке и предоставлению запасных частей, то ответственных лиц ожидают штрафы или уголовное преследование. Об этом предупреждении Вашингтона, переданном Анкаре в декабре, узнал The Wall Street Journal (WSJ).

Как утверждают источники издания, требование донесла помощник министра торговли Тея Розман Кендлер, посетившая Турцию с официальным визитом. В министерстве не стали уточнять детали визита, однако подчеркнули, что ведут работу с иностранными авиакомпаниями в целях контроля за выполнением санкций в отношении самолетов из России, Белоруссии и Ирана.