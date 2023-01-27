Появились данные о находившихся в перевернувшейся фуре под Белгородом военных

Четверо военных из Тверской области находились в перевернувшейся фуре под Белгородом

Четверо военных из Тверской области находились в фуре, которая перевернулась на трассе в Белгородской области. Такие данные о пострадавших в ДТП появились в пресс-службе правительства российского региона, передает РИА Новости.

Тверские власти пояснили, что ДТП с участием военной техники произошло из-за неблагоприятных погодных условий.

«Среди пострадавших в аварии — четверо военнослужащих из Тверской области. В настоящее время им оказывается квалифицированная медицинская помощь в госпитале в Белгороде», — заявили в пресс-службе.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поручил взять на контроль вопросы лечения пострадавших земляков в ДТП в Белгородской области.

О ДТП в приграничном регионе стало известно 27 января. По информации Telegram-канала «112», пострадали шесть человек. В региональной Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) подчеркнули, что всех пострадавших доставили в военный госпиталь под Белгородом.