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12:35, 27 января 2023Россия

В ДНР заявили о перекрытии маршрута доставки боеприпасов и перемещения ВСУ

Под Угледаром ВС России перекрыли дорогу, по которой шло снабжение ВСУ

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Установив контроль над трассой из Покровского в Угледар, российские силы перекрыли маршрут, по которому шло основное снабжение украинских войск, поэтому сейчас перемещение живой силы и доставка боеприпасов Вооруженных сил Украины затруднены, заявил советник врио главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский. Его слова приводит РИА Новости.

Рассказывая об успехах Вооруженных сил России, Кимаковский указал, что им удалось повлиять на перемещение, маневрирование, доставку на фронт боеприпасов и живой силы противника.

«Думаю, что мы будем в ближайшее время слышать по этому направлению хорошие новости», — заключил он.

Ранее российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, в этом районе ведутся жестокие бои. Он добавил, что в городе есть подземная инфраструктура и множество шахт, которые осложнят штурм так же, как в Мариуполе и Соледаре.

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Варвара Кошечкина
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