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12:58, 26 января 2023Россия

В ДНР сообщили взятии под контроль трассы на подступах к Угледару

Советник врио главы ДНР Гагин сообщил о взятии под контроль трассы, ведущей в Угледар

Фото: РИА Новости

Российские войска взяли под свой контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. Об этом сообщил советник временно исполняющего обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает РИА Новости.

По его словам, под Угледаром сейчас ведутся жестокие бои, российская армия занимает новые позиции на подступах к городу.

«В городе в наличии подземная инфраструктура, там достаточно много шахт со связанной подземной инфраструктурой, это усложнит штурмовые мероприятия точно также, примерно, как это было в Мариуполе и Соледаре», — рассказал Гагин.

Ранее Гагин сообщал, что украинская армия попыталась отбить Угледар с помощью авиации, но в результате потеряла людей и технику.

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Алевтина Запольская
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