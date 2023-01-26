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12:40, 26 января 2023Бывший СССР

В ДНР рассказали о попытках ВСУ отбить Угледар с помощью авиации

Советник главы ДНР Гагин: ВСУ использовали авиацию при безуспешной попытке отбить Угледар

Фото: РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимали безуспешные попытки отбить Угледар с использованием авиации, однако результатов это не принесло. Об этом РИА Новости рассказал советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Противник за последние недели предпринимал отчаянные попытки использовать авиацию для того, чтобы отбросить нас с этих рубежей [в районе Угледара]. У него ничего не вышло, он терял технику и людей», — рассказал он.

Ранее советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что российские силы вошли в Угледар, на данный момент идут бои с ВСУ на окраинах населенного пункта. «Тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — добавил советник.

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Алевтина Запольская
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