В ДНР сообщили о вхождении российских сил в Угледар

Советник врио главы ДНР сообщил, что российские силы вошли в Угледар, идут бои на окраинах

Российские силы вошли в Угледар, на данный момент идут бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ) на окраинах. Об этом сообщил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Соловьев Live», передает ТАСС.

По словам Кимаковского, российские военные вошли и закрепились на окраинах города. «Тем самым сковывают силы противника. Наша артиллерия работает по противнику, который пробует контратаковать», — добавил он.

25 января стало известно, что российским военным в ходе боев с ВСУ за Артемовск (украинское название — Бахмут) удалось взять под полный контроль местный завод шампанских вин.

До этого представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый подтвердил отступление украинских войск из Соледара. 13 января Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы России взяли Соледар под контроль с участием подразделений ЧВК «Вагнер».