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14:35, 25 января 2023Россия

Российские военные взяли под контроль завод шампанских вин в Артемовске

Российский сапер заявил о взятии под полный контроль завод шампанских вин в Артемовске

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российским военным в ходе боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) за Артемовск (украинское название — Бахмут) удалось взять под полный контроль местный завод шампанских вин. Об этом в беседе с «Российской газетой» рассказал сапер с позывным Сова.

«Шампанское уже наше. Уцелело оно, правда, или нет, пока информации у меня нет. Но скоро весь Артемовск будет наш, как и Соледар», — заявил собеседник издания.

Как отмечает газета, данный завод является одним из крупнейших предприятий в отрасли на территории всей Восточной Европы.

Ранее в январе врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в Артемовске продолжаются тяжелые боевые действия. По его словам, украинская армия перебрасывает в город дополнительные резервы и технику, однако бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» «делают все возможное и невозможное» для штурма Артемовска.

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Варвара Кошечкина
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