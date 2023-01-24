Пушилин заявил о единственном пути ВСУ в Артемовск

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ могут попасть в Артемовск только по одной дороге

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попасть в Артемовск (украинское название — Бахмут) только по одной дороге. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Ссылаясь на утверждения украинских ресурсов и мониторинг, он сообщил: «Осталась буквально одна дорога, которая позволяет (ВСУ — прим. «Ленты.ру») относительно безопасно попасть в Артемовск».

Как утверждает Пушилин, в городе продолжаются тяжелые боевые действия. Также он рассказал, что украинская армия перебрасывает в Артемовск дополнительные резервы и технику.

Ранее врио главы ДНР заявил, что подразделения ВСУ в городе оказывают сопротивление и не собираются отступать. По его словам, на некоторых участках идут интенсивные ожесточенные бои. Пушилин отметил продвижение частей ЧВК «Вагнер» в окрестностях Артемовска, которые «делают все возможное и невозможное» для его штурма.