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09:52, 24 января 2023Россия

Пушилин заявил о единственном пути ВСУ в Артемовск

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ могут попасть в Артемовск только по одной дороге

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут попасть в Артемовск (украинское название — Бахмут) только по одной дороге. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Ссылаясь на утверждения украинских ресурсов и мониторинг, он сообщил: «Осталась буквально одна дорога, которая позволяет (ВСУ — прим. «Ленты.ру») относительно безопасно попасть в Артемовск».

Как утверждает Пушилин, в городе продолжаются тяжелые боевые действия. Также он рассказал, что украинская армия перебрасывает в Артемовск дополнительные резервы и технику.

Ранее врио главы ДНР заявил, что подразделения ВСУ в городе оказывают сопротивление и не собираются отступать. По его словам, на некоторых участках идут интенсивные ожесточенные бои. Пушилин отметил продвижение частей ЧВК «Вагнер» в окрестностях Артемовска, которые «делают все возможное и невозможное» для его штурма.

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Кристина Есикова
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