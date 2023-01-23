Пушилин рассказал о нежелании частей ВСУ в Артемовске сдаваться и отступать

Глава ДНР Пушилин заявил, что ВСУ в Артемовске сопротивляются и не собираются отступать

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске продолжают оказывать сопротивление и не собираются отступать, а в самом городе идут ожесточенные бои, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Его слова приводит РИА Новости.

«На ряде участков, включая мясокомбинат, идут интенсивные ожесточенные бои, противник сопротивляется, нет никаких предпосылок, что он сдается, складывает оружие и отступает», — сказал Пушилин.

Он также отметил продвижение частей ЧВК «Вагнер» в окрестностях Артемовска, которые «делают все возможное и невозможное» для штурма города.

Ранее врио главы ДНР сообщил, что ВСУ массово перебрасывают подразделения в Артемовск. По его словам, украинская армия всеми способами пытается затянуть продвижение российских сил.