Пушилин заявил о массовой переброске подразделений ВСУ в Артемовск

Врио главы ДНР Пушилин заявил о переброске подразделений ВСУ в Артемовск и Марьинку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово перебрасывают подразделения в Артемовск (украинское название — Бахмут) и Марьинку. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим, что, помимо массовой переброски резервов в Артемовск, противник также сконцентрировался в этом направлении в плане переброски резервов в Марьинку», — рассказал он. По словам Пушилина, украинская армия всеми способами пытается затянуть продвижение союзных сил.

Кроме того, он заявил, что российские войска продвигаются по всей линии боевого соприкосновения в ДНР. Ранее Вооруженные силы России взяли под контроль села Краснопольевка и Двуречье. Об этом 23 января сообщил Штаб территориальной обороны ДНР. 21 января о взятии под контроль Двуречья объявило Минобороны России.