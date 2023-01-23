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12:20, 23 января 2023Бывший СССР

Пушилин заявил о продвижении войск России почти на всех участках в ДНР

Пушилин заявил о продвижении ВС России практически по всей линии соприкосновения в ДНР

Фото: РИА Новости

Войска России продвигаются почти на всех участках линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом врио главы региона Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Ситуация остается достаточно тяжелой, но наши подразделения практически везде продвигаются вперед», — заявил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль села Краснопольевка и Двуречье в ДНР. Об этом 23 января сообщил местный Штаб территориальной обороны. 21 января о взятии под контроль Двуречья объявило Минобороны России.

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Варвара Кошечкина
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