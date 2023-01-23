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11:37, 23 января 2023Россия

В ДНР заявили о взятии под контроль сел Двуречье и Краснопольевка

Штаб теробороны ДНР заявил, что ВС России взяли под контроль Двуречье и Краснопольевку

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль села Двуречье и Краснопольевка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил Штаб территориальной обороны ДНР в Telegram.

«По состоянию на 23 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики ВС РФ освободили Двуречье и Краснопольевку», — сказано в сообщении.

Ранее о взятии под контроль населенного пункта Двуречье в ДНР сообщило Минобороны России. Официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков уточнил, что наступательные действия проводили добровольцы штурмовых отрядов при поддержке авиации и артиллерии Южного военного округа. В результате Вооруженные силы Украины потеряли около 50 бойцов убитыми и ранеными, добавил он. Также были уничтожены две боевые бронированные машины, три пикапа и две гаубицы Д-20 и Д-30.

20 января Минобороны сообщало о взятии под контроль села Лобковое в Запорожской области. Кроме того, в районе населенного пункта Малая Токмачка российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

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Кристина Есикова
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