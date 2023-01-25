На Украине подтвердили отступление из Соледара

AFP: представитель ВСУ Череватый подтвердил отступление украинских войск из Соледара

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый подтвердил выход украинских военных из Соледара. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«После месяцев ожесточенных боев, в том числе за последние недели, Вооруженные силы Украины оставили Соледар и отошли по окраинам на заранее подготовленные позиции», — заявил Череватый.

13 января Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы взяли Соледар под контроль с участием подразделений ЧВК «Вагнер».