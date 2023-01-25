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13:46, 25 января 2023Бывший СССР

На Украине подтвердили отступление из Соледара

AFP: представитель ВСУ Череватый подтвердил отступление украинских войск из Соледара

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Представитель Восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый подтвердил выход украинских военных из Соледара. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

«После месяцев ожесточенных боев, в том числе за последние недели, Вооруженные силы Украины оставили Соледар и отошли по окраинам на заранее подготовленные позиции», — заявил Череватый.

13 января Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные силы взяли Соледар под контроль с участием подразделений ЧВК «Вагнер».

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Алевтина Запольская
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