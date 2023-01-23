В ДНР обвинили ВСУ в разрушении Соледара

Врио главы ДНР Пушилин заявил, что ВСУ практически полностью разрушили Соледар

Украинские военные практически полностью разрушили Соледар. Об этом врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, город находится в разрушенном состоянии, в нем почти не осталось целых зданий. Политик также отметил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении из Соледара также попытались нанести максимальный ущерб местным соляным шахтам.

Пушилин выразил уверенность, что Соледар удастся оперативно восстановить, и напомнил про пример Мариуполя. «Учитывая тот опыт, который у нас есть уже по строительству жилья в Мариуполе, в те рекордные сроки, я уверен, что здесь, совместно с федеральными органами власти, с Министерством строительства РФ и с теми подрядчиками, в том числе и с военно-строительными компаниями, мы в оперативные сроки сможем здесь тоже уложиться», — заявил он.