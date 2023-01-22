В ДНР заявили о попытке ВСУ уничтожить соляные рудники
Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем», — говорится в сообщении. Врио главы ДНР также добавил, что вокруг предприятия по добыче соли появятся новые жилые кварталы.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что переход под контроль России Соледара не даст Москве стратегического преимущества. По его словам, Вооруженные силы России (ВС РФ) заинтересованы в населенном пункте по двум причинам. Во-первых, по мнению Кирби, взятие Соледара приведет к взятию Артемовска. Второй причиной, по мнению политика, является наличие на территории соляных шахт.
13 января Минобороны России заявило, что Вооруженные силы взяли Соледар под контроль с участием подразделений ЧВК «Вагнер».