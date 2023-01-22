В ДНР заявили о попытке ВСУ уничтожить соляные рудники

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ пытались уничтожить соляные рудники при отходе из Соледара

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем», — говорится в сообщении. Врио главы ДНР также добавил, что вокруг предприятия по добыче соли появятся новые жилые кварталы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что переход под контроль России Соледара не даст Москве стратегического преимущества. По его словам, Вооруженные силы России (ВС РФ) заинтересованы в населенном пункте по двум причинам. Во-первых, по мнению Кирби, взятие Соледара приведет к взятию Артемовска. Второй причиной, по мнению политика, является наличие на территории соляных шахт.

13 января Минобороны России заявило, что Вооруженные силы взяли Соледар под контроль с участием подразделений ЧВК «Вагнер».