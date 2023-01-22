Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:27, 22 января 2023Россия

В ДНР заявили о попытке ВСУ уничтожить соляные рудники

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ пытались уничтожить соляные рудники при отходе из Соледара

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert / ZB / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Противник, отходя, собирался уничтожить соляные рудники — изнутри подрывали коммуникации, затруднив спуск в шахту. Но все восстановимо, и мы это обязательно сделаем», — говорится в сообщении. Врио главы ДНР также добавил, что вокруг предприятия по добыче соли появятся новые жилые кварталы.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что переход под контроль России Соледара не даст Москве стратегического преимущества. По его словам, Вооруженные силы России (ВС РФ) заинтересованы в населенном пункте по двум причинам. Во-первых, по мнению Кирби, взятие Соледара приведет к взятию Артемовска. Второй причиной, по мнению политика, является наличие на территории соляных шахт.

13 января Минобороны России заявило, что Вооруженные силы взяли Соледар под контроль с участием подразделений ЧВК «Вагнер».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Партия Шольца решила пересмотреть свою политику по отношению к России
Врач рассказала о связи тренировок и появлении чувства хронической усталости
Назван возможный преемник действующего главы аппарата Белого дома
Подозреваемого в убийстве и расчленении задержали в Ленинградской области
Рогов сообщил о переходе двух офицеров ВСУ на сторону России
Названы опасные последствия аритмии
Пушилин счел нецелесообразным создание пунктов гумпомощи в Соледаре
В ДНР заявили о попытке ВСУ уничтожить соляные рудники
Пользователи сети назвали любимые коктейли из СССР
Шольц заявил о координации с союзниками по вопросу поставок танков Киеву
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.