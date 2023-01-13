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01:17, 13 января 2023Мир

Белый дом высказался о взятии российскими войсками Соледара и Артемовска

Белый дом: взятие ВС России Соледара и Артемовска не даст стратегического преимущества
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Переход под контроль РФ Соледара и Артемовска (украинское название Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР) не даст стратегического значения, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Об этом пишет ТАСС.

Как уточнил представитель администрации президента США Джо Байдена, Вашингтон не может подтвердить сообщения о том, что «Соледар пал». Кирби назвал Соледар «небольшой деревней» в Донбассе. По его словам, Вооруженные силы России (ВС РФ) заинтересованы в населенном пункте по двум причинам.

Во-первых, по мнению Кирби, взятие Соледара приведет к взятию Артемовска. Второй причиной, по мнению политика, является наличие на территории соляных шахт. «Но, даже если Россия возьмет Бахмут и Соледар, это не будет иметь стратегического влияния на саму войну», — высказался он.

В четверг, 12 января, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил полное освобождение и взятие под контроль Соледара. Также стало известно, что российские войска окружают Артемовск.

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Марина Совина
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