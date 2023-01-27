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03:47, 27 января 2023Россия

В ДНР предрекли кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара

Пушилин заявил, что взятие Угледара может кардинально поменять расклад сил на фронте
Денис Пушилин

Денис Пушилин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости предрек кардинальное изменение расклада сил на фронте после взятия под контроль Угледара.

«Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления», — заявил Пушилин.

По его мнению, в ближайшее время Угледар «может стать новым, очень важным для нас успехом».

Ранее советник Пушилина Ян Гагин рассказал, что под Угледаром в настоящий момент ведутся жестокие бои, а российская армия занимает новые позиции на подступах к населенному пункту.

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Марина Совина
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