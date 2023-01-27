В ДНР предрекли кардинальное изменение расклада сил после взятия Угледара

Пушилин заявил, что взятие Угледара может кардинально поменять расклад сил на фронте

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в беседе с РИА Новости предрек кардинальное изменение расклада сил на фронте после взятия под контроль Угледара.

«Взятие под контроль этого населенного пункта обеспечит нашим войскам выход уже на красноармейское и кураховское направления», — заявил Пушилин.

По его мнению, в ближайшее время Угледар «может стать новым, очень важным для нас успехом».

Ранее советник Пушилина Ян Гагин рассказал, что под Угледаром в настоящий момент ведутся жестокие бои, а российская армия занимает новые позиции на подступах к населенному пункту.