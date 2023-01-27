UNIQLO отказалась комментировать информацию о судьбе своих магазинов в России

В UNIQLO заявили, что воздерживаются от комментариев о судьбе своих магазинов в России

Компания First Retailing, которой принадлежит бренд одежды UNIQLO, отказалась комментировать РИА Новости появившиеся в российских СМИ сообщения о дальнейшей судьбе магазинов в России.

«Информация не является нашим сообщением, мы хотели бы воздержаться от комментариев», — заявила представитель компании.

Помимо этого, представитель UNIQLO напомнила, что компания в марте прошлого года приняла решение о временном приостановлении деятельности и сейчас все магазины остаются закрытыми.

На вопрос, правильно ли понимать, что в настоящее время компании нечего объявить относительно дальнейшей судьбы своих магазинов в России, в компании подтвердили: «Относительно перспектив бизнеса в России вы поняли правильно».

23 января сообщалось, что UNIQLO освободит часть своих площадок в российских торговых центрах до 1 февраля. Выяснилось, что компания оптимизирует число своих магазинов в стране, однако окончательно не покидает рынок. Отмечается, что в России может остаться работать до пяти бутиков бренда.