Японский ретейлер Uniqlo оставит пять магазинов в России

Японский ретейлер Uniqlo освободит часть своих площадок в российских торговых центрах до 1 февраля. Об этом «Известиям» рассказал один из брокеров сети, личность которого не раскрывается.

Выяснилось, что компания оптимизирует число своих магазинов в стране, однако окончательно не покидает рынок. В частности, бренд уже снял вывески с торгового помещения в столичном ТЦ «Каширская плаза». При этом собеседник издания добавил, что в России может остаться работать до пяти бутиков упомянутого бренда.

10 марта 2022 года Uniqlo приостановила работу в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. При этом 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии данное решение обосновывалось трудностями в области ведения бизнеса.

А 10 октября 2022 года одежда Uniqlo появилась в продаже на Lamoda. Стоимость товаров варьируется от 999 рублей за футболку или шорты до 5999 рублей за предметы верхней одежды.