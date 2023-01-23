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16:10, 23 января 2023Ценности

Uniqlo оставит пять магазинов в России

Японский ретейлер Uniqlo оставит пять магазинов в России

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Японский ретейлер Uniqlo освободит часть своих площадок в российских торговых центрах до 1 февраля. Об этом «Известиям» рассказал один из брокеров сети, личность которого не раскрывается.

Выяснилось, что компания оптимизирует число своих магазинов в стране, однако окончательно не покидает рынок. В частности, бренд уже снял вывески с торгового помещения в столичном ТЦ «Каширская плаза». При этом собеседник издания добавил, что в России может остаться работать до пяти бутиков упомянутого бренда.

10 марта 2022 года Uniqlo приостановила работу в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. При этом 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии данное решение обосновывалось трудностями в области ведения бизнеса.

А 10 октября 2022 года одежда Uniqlo появилась в продаже на Lamoda. Стоимость товаров варьируется от 999 рублей за футболку или шорты до 5999 рублей за предметы верхней одежды.

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Майя Пономаренко
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