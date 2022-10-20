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10:27, 20 октября 2022Ценности

Одежда Uniqlo появилась в продаже на Lamoda

Одежда японского бренда Uniqlo появилась в продаже на сайте маркетплейса Lamoda

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

На сайте одного из крупнейших маркетплейсов России и СНГ Lamoda в продаже появилась одежда японского бернда Uniqlo. Соответствующие позиции доступны к покупке на платформе.

Так, в настоящий момент среди товаров, представленных на Lamoda, появились брюки, шорты, футболки, толстовки, куртки и другие вещи из мужских и женских коллекций. Стоимость одежды варьируется от 999 рублей за футболку или шорты до 5999 рублей за предметы верхней одежды.

Ранее в октябре аналогичная продукция была впервые представлена на маркетплейсе Ozon и коммерческой платформе CDEK.Shopping.

В июне в ассортименте интернет-магазина Lamoda появились вещи из актуальных коллекций массмаркетового производителя Massimo Dutti, принадлежащего холдингу Inditex.

10 марта Uniqlo приостановила работу в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. При этом 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии данное решение обосновывалось трудностями в области ведения бизнеса.

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Дина Васильева
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