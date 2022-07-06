Lamoda прокомментировала подлинность товаров Massimo Dutti на своем сайте

Представители Lamoda подтвердили официальное партнерство с брендом Massimo Dutti

Один из крупнейших маркетплейсов России и СНГ Lamoda подтвердил подлинность товаров испанского бренда Massimo Dutti на своем сайте. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в среду, 6 июля.

Представители Lamoda заявили об официальном партнерстве с компанией. Из этого следует, что на онлайн-платформе представлена ее оригинальная продукция. «Товары бренда Massimo Dutti действительно стали доступны на Lamoda. Мы по-прежнему работаем с брендами или их официальными дистрибьюторами только напрямую», — уточнили собеседники издания.

В июне в ассортименте интернет-магазина появились вещи из актуальных коллекций массмаркетового производителя Massimo Dutti, принадлежащего холдингу Inditex. Известно, что компания заявила об уходе с российского рынка в связи с общественно-политической ситуацией.

5 марта испанская ретейл-компания Inditex объявила о приостановке продаж продукции российским покупателям. В ее состав входят масс-маркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.