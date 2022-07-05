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Еще одна страна лишилась одежды Bershka, Stradivarius и Pull&Bear

WWD: бренды Bershka, Stradivarius и Pull&Bear остановят онлайн-продажи в Китае

Фото: David Mdzinarishvili / Reuters

Крупнейший испанский ретейлер Inditex объявил об окончательной остановке своей деятельности в Китае. Об этом пишет WWD.

Онлайн-продажи масс-маркетовых брендов одежды и аксессуаров Bershka, Stradivarius и Pull&Bear прекратятся в течение июля, а клиентский сервис будет доступен до 31 августа. На данный момент официальные представители компании не сообщают о возможности возвращения в страну.

Известно, что испанский ретейлер приостановил работу розничных магазинов перечисленных марок еще в январе 2021 года. Организация лишилась крупных точек продаж, которые располагались в таких городах, как Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Чэнду и Ханчжоу.

5 марта испанская ретейл-компания Inditex объявила о приостановке продаж продукции российским покупателям. В ее состав входят масс-маркетовые бренды Zara, Bershka, Pull & Bear, Oysho, Massimo Dutti и другие марки. Inditex полностью закрыла магазины и онлайн-продажу товаров в стране.

В июне стало известно, что ушедшие из России западные бренды начнут распродавать товары со складов. Марки Zara, Pull & Bear, Stradivarius, Bershka, Massimo Dutti, Oysho, H&M и Mango ведут переговоры с российскими аутлетами, в числе которых Familia и Off-price. Тем не менее представители компаний пока не подтвердили данную информацию.

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Полина Гераскина
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