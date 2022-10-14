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15:42, 14 октября 2022Ценности

В России начали продавать одежду ушедшего из страны Uniqlo

На сайте CDEK.Shopping начали продавать одежду ушедшего из страны бренда Uniqlo

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Продукцию японского бренда Uniqlo, ушедшего с российского рынка, вновь начали продавать на платформе CDEK.Shopping. Соответствующие товары появились на сайте ретейлера.

Известно, что в ассортименте онлайн-магазина представлены около 1600 мужских и женских предметов гардероба, которые завезли в страну из Польши. В частности, покупателям доступны футболки базовых цветов, а также брюки, кардиганы, свитера, рубашки и верхняя одежда: пуховики, плащи, пальто и жилетки.

Стоимость одежды варьируется от 1500 до 18 тысячи рублей, при этом отмечается, что цены на вещи указанной марки выросли в несколько раз. Так, если ранее майки стоили 999 рублей, то сейчас их цена увеличилась до 1900 рублей. В то же время стоимость легкого пуховика изменилась с 5999 до 8100 рублей.

10 марта Uniqlo приостановила работу в России на неопределенный срок в связи с ситуацией на Украине. При этом 21 марта были прекращены онлайн-продажи и работа интернет-магазина. В официальном комментарии данное решение обосновывалось трудностями в области ведения бизнеса.

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Майя Пономаренко
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