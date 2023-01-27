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10:44, 27 января 2023Россия

Российские войска начали вести разведку боем в Запорожье

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о ведении разведки боем ВС РФ в Запорожье

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут разведку боем в Запорожской области, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости. При этом, он отметил, что такая разведка — локальные маневры, а генеральное наступление российской армии пока не началось.

«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии. Но это локальные маневры, генеральное наступление нашей армии в Запорожской области еще впереди», — сказал Рогов.

Ранее командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский рассказал, что тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющих Угледар, сосредоточена на попытках отрезать наступающие российские передовые отряды контратаками.

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Василий Мека
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