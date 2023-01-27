Российские войска начали вести разведку боем в Запорожье

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил о ведении разведки боем ВС РФ в Запорожье

Вооруженные силы России (ВС РФ) ведут разведку боем в Запорожской области, заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости. При этом, он отметил, что такая разведка — локальные маневры, а генеральное наступление российской армии пока не началось.

«Сейчас идет в основном разведка боем. Стратегическая инициатива находится у нашей армии. Но это локальные маневры, генеральное наступление нашей армии в Запорожской области еще впереди», — сказал Рогов.

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