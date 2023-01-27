Комбат ДНР рассказал о тактике ВСУ в боях за Угледар
Тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющих Угледар, сосредоточена на попытках отрезать наступающие российские передовые отряды контратаками, рассказал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram.
«Пока тактика противника построена на том, чтобы отсекать наши передовые группы, вклинившиеся в его оборону максимально глубоко, артиллерийским огнем с периодическими контратаками», — написал Ходаковский.
Однако, по его словам, контратаки ВСУ не носят интенсивного характера и представляют попытки небольших групп отбить какую-либо из занятых российскими войсками позиций.
Утром 26 января российские силы вошли в Угледар, ведя бои с Вооруженными силами Украины на окраинах. Вскоре стало известно о блокировании трассы Покровск — Угледар российскими частями. Затем появилось видео горящего города.