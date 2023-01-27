Комбат ДНР рассказал о тактике ВСУ в боях за Угледар

Комбат ДНР Ходаковский заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению ВС РФ на Угледар

Тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющих Угледар, сосредоточена на попытках отрезать наступающие российские передовые отряды контратаками, рассказал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram.

«Пока тактика противника построена на том, чтобы отсекать наши передовые группы, вклинившиеся в его оборону максимально глубоко, артиллерийским огнем с периодическими контратаками», — написал Ходаковский.

Однако, по его словам, контратаки ВСУ не носят интенсивного характера и представляют попытки небольших групп отбить какую-либо из занятых российскими войсками позиций.

Утром 26 января российские силы вошли в Угледар, ведя бои с Вооруженными силами Украины на окраинах. Вскоре стало известно о блокировании трассы Покровск — Угледар российскими частями. Затем появилось видео горящего города.