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09:32, 27 января 2023Бывший СССР

Комбат ДНР рассказал о тактике ВСУ в боях за Угледар

Комбат ДНР Ходаковский заявил о попытках ВСУ сопротивляться наступлению ВС РФ на Угледар

Фото: Reuters

Тактика Вооруженных сил Украины (ВСУ), обороняющих Угледар, сосредоточена на попытках отрезать наступающие российские передовые отряды контратаками, рассказал командир батальона «Восток» Донецкой народной республики (ДНР) Александр Ходаковский в Telegram.

«Пока тактика противника построена на том, чтобы отсекать наши передовые группы, вклинившиеся в его оборону максимально глубоко, артиллерийским огнем с периодическими контратаками», — написал Ходаковский.

Однако, по его словам, контратаки ВСУ не носят интенсивного характера и представляют попытки небольших групп отбить какую-либо из занятых российскими войсками позиций.

Утром 26 января российские силы вошли в Угледар, ведя бои с Вооруженными силами Украины на окраинах. Вскоре стало известно о блокировании трассы Покровск — Угледар российскими частями. Затем появилось видео горящего города.

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Василий Мека
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