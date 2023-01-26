В ДНР сообщили о блокировании российскими военными трассы Покровск — Угледар

Советник главы ДНР Кимаковский сообщил, что трасса Покровск — Угледар перерезана ВС РФ

Трасса Покровск — Угледар на данный момент перерезана российскими военнослужащими. О блокировании дороги сообщил советник временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Что могу сказать четко: трасса Покровск — Угледар уже перерезана нашими силами. И то, что я конкретно лично слышал: идет стрелковый бой», — рассказал советник об успехах военных ВС РФ.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, сейчас в этом районе ведутся жестокие бои. Он добавил, что в городе есть подземная инфраструктура и множество шахт, которые осложнят штурм так же, как в Мариуполе и Соледаре.