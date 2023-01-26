Появились кадры горящего Угледара

Военкор Коц опубликовал видео горящего Угледара, снятое на беспилотник

Видео горящего Угледара, который штурмуют российские войска, опубликовал военный корреспондент Александр Коц в Telegram.

На кадрах, снятых с беспилотника, город предстает с высоты птичьего полета. Видны очаги пожаров среди многоэтажной застройки советских зданий и поднимающиеся в вечернее небо клубы дыма.

Утром 26 января российские силы вошли в Угледар, ведя бои с Вооруженными силами Украины на окраинах. Вскоре стало известно о блокировании трассы Покровск — Угледар российскими частями.