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16:11, 27 января 2023Мир

В Нидерландах примут решение о скифском золоте из Крыма

Верховный суд Нидерландов решит судьбу скифского золота из Крыма в сентябре 2023 года

Фото:Peter Dejong / AP

Верховный суд Нидерландов примет решение о скифском золоте из Крыма в сентябре 2023 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

Отмечается, что вынесение вердикта, которое решит судьбу коллекции, предварительно запланировано на 15 сентября.

По словам генпрокурора Нидерландов, решение Апелляционного суда, постановившего в 2021 году, что скифское золото должно быть передано Украине, может остаться в силе. Также, по его мнению, кассационная жалоба музеев Крыма о возвращении им коллекции должна быть отклонена.

В 2021 году судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

Позднее директор музея Тавриды Андрей Мальгин заявил об апелляции о передаче скифского золота Украине.

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Варвара Кошечкина
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