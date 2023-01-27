В Нидерландах примут решение о скифском золоте из Крыма

Верховный суд Нидерландов решит судьбу скифского золота из Крыма в сентябре 2023 года

Верховный суд Нидерландов примет решение о скифском золоте из Крыма в сентябре 2023 года. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте суда.

Отмечается, что вынесение вердикта, которое решит судьбу коллекции, предварительно запланировано на 15 сентября.

По словам генпрокурора Нидерландов, решение Апелляционного суда, постановившего в 2021 году, что скифское золото должно быть передано Украине, может остаться в силе. Также, по его мнению, кассационная жалоба музеев Крыма о возвращении им коллекции должна быть отклонена.

В 2021 году судья Паулина Хофмейер-Рюттен объяснила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

Позднее директор музея Тавриды Андрей Мальгин заявил об апелляции о передаче скифского золота Украине.