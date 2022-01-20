В Крыму заявили о подаче апелляции о передаче скифского золота Украине

Апелляцию на решение о передаче скифского золота Украине подадут до 26 января. В настоящее время готовится жалоба, заявил директор крымского музея Тавриды Андрей Мальгин, пишет РИА Новости.

Ранее в Верховном суде Нидерландов заявили, что у музеев Крыма осталась неделя, чтобы опротестовать решение о передаче скифского золота Украине. Вместе с тем представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия следит за ситуацией с коллекцией. Скифское золото должно находиться на полуострове, заключил пресс-секретарь президента.