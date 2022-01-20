Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Крыму заявили о подаче апелляции о передаче скифского золота Украине

Директор музея Тавриды Мальгин заявил об апелляции о передаче скифского золота Украине

Фото: Музей исторических драгоценностей Украины

Апелляцию на решение о передаче скифского золота Украине подадут до 26 января. В настоящее время готовится жалоба, заявил директор крымского музея Тавриды Андрей Мальгин, пишет РИА Новости.

Ранее в Верховном суде Нидерландов заявили, что у музеев Крыма осталась неделя, чтобы опротестовать решение о передаче скифского золота Украине. Вместе с тем представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия следит за ситуацией с коллекцией. Скифское золото должно находиться на полуострове, заключил пресс-секретарь президента.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Раскрыто число российских инструкторов в ЦАР
КНР снова обвинила США во вторжении в «китайские» территориальные воды
Посол в ФРГ объяснил сосредоточение российских войск на границе с Украиной
В Алма-Ате откроют пантеон погибших в беспорядках
В Крыму заявили о подаче апелляции о передаче скифского золота Украине
Врач назвал схему лечения при появлении первых симптомов омикрон-штамма
Для многодетных семей предложили обнулить ставку по ипотеке
В Совфеде назвали противников диалога между Россией и США
Бывшего депутата объявят в розыск по линии Интерпола за невыплату зарплаты
Зеленский обсудит «российскую агрессию» в Польше
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter