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Музеям Крыма оставили неделю для возвращения скифского золота

Верховный суд Нидерландов: у музеев Крыма есть неделя для возвращения скифского золота

Фото: Peter Dejong / AP

В Верховном суде Нидерландов заявили, что у музеев Крыма осталась неделя, чтобы опротестовать решение о передаче скифского золота Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией с коллекцией. Скифское золото должно находиться в Крыму, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее из четырех музеев Крыма исчезли предметы, имеющие особую культурную ценность. 28 декабря 2021 года глава региона Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в рамках судебного процесса о принадлежности скифского золота, подключив к данной работе Генеральную прокуратуру.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

Марина Совина
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