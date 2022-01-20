Музеям Крыма оставили неделю для возвращения скифского золота

В Верховном суде Нидерландов заявили, что у музеев Крыма осталась неделя, чтобы опротестовать решение о передаче скифского золота Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия следит за ситуацией с коллекцией. Скифское золото должно находиться в Крыму, подчеркнул пресс-секретарь президента.

Ранее из четырех музеев Крыма исчезли предметы, имеющие особую культурную ценность. 28 декабря 2021 года глава региона Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в рамках судебного процесса о принадлежности скифского золота, подключив к данной работе Генеральную прокуратуру.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.