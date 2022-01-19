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Песков высказался о ситуации со скифским золотом

Песков: Россия следит за ситуацией со скифским золотом, оно должно находиться в Крыму

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия следит за ситуацией со скифским золотом. Так высказался о ситуации с коллекцией официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Скифское золото должно находиться в Крыму, подчеркнул пресс-секретарь президента.

В среду, 19 января, Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего музеям Крыма.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в рамках судебного процесса о принадлежности скифского золота, подключив к данной работе Генеральную прокуратуру.

26 октября 2021 года апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

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Анастасия Шейкина
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