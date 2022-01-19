СК начал проверку по факту хищения золота скифов

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего музеям Крыма. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Он пояснил, что из четырех музеев исчезли предметы, имеющие особую культурную ценность. «Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — добавил чиновник.

28 декабря 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в рамках судебного процесса о принадлежности скифского золота, подключив к данной работе Генеральную прокуратуру. Сейчас в судебном процессе украинскую позицию представляет государство, а крымскую — только местные музеи. Аксенов подчеркнул, что «необходимо уравновесить стороны в этом споре».

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году. Позже стало известно, что дело будет передано в Верховный суд Нидерландов.