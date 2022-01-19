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СК начал проверку по факту хищения золота скифов

Следователи СК России проводят проверку по факту хищения коллекции скифского золота

Фото: В. Бабайлов / РИА Новости

Следственный комитет России начал доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего музеям Крыма. Об этом ТАСС сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Он пояснил, что из четырех музеев исчезли предметы, имеющие особую культурную ценность. «Идут опросы тех, кто причастен к вывозу скифского золота с территории Крыма, выясняется, и это главный вопрос, что было предпринято для того, чтобы его вернуть, достаточно ли было этих мер», — добавил чиновник.

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28 декабря 2021 года глава Крыма Сергей Аксенов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в рамках судебного процесса о принадлежности скифского золота, подключив к данной работе Генеральную прокуратуру. Сейчас в судебном процессе украинскую позицию представляет государство, а крымскую — только местные музеи. Аксенов подчеркнул, что «необходимо уравновесить стороны в этом споре».

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году. Позже стало известно, что дело будет передано в Верховный суд Нидерландов.

Марина Совина
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