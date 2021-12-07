Дело о золоте скифов решили передать в Верховный суд

Дело о возвращении коллекции скифского золота в музеи Крыма будет передано в Верховный суд Нидерландов. Об этом РИА Новости рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его словам, ситуация крайне проста, и в разбирательстве будут участвовать те же самые стороны — музей Алларда Пирсона, крымский музей и Украина. «Мы считаем, что это должно решаться на межмузейном уровне, и с нашей точки зрения только в таком варианте у нас есть шансы», — сказал он.

Швыдкой добавил, что передача дела произойдет «скорее всего, уже в следующем году».

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Ранее посол России в Амстердаме, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин сообщил, что у Москвы еще есть возможность вернуть скифское золото, обжаловав решение по его передаче Украине через кассационный суд.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.