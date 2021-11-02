Раскрыта возможность вернуть скифское золото России

Посол РФ в Амстердаме: возможность обжаловать решение по скифскому золоту есть

У Москвы еще есть возможность вернуть скифское золото, обжаловав решение по его передаче Украине через кассационный суд. Такую возможность раскрыл посол России в Амстердаме, постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин. Цитату приводит ТАСС.

«Экспонаты из Голландии никуда не уходят, они до сих пор здесь остаются. У нас есть еще возможность обратиться в кассационный суд, коим является Верховный суд Голландии», — пояснил дипломат.

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Решение о передаче коллекции на Украину Шульгин назвал политически мотивированным. По его мнению, голландские судьи проигнорировали тот факт, что артефакты являются неотъемлемой частью культурно-исторического наследия народов, проживающих в Крыму.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.