В случае передачи скифского золота Украине артефакты будут утеряны для общественности и окажутся в частной коллекции. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала НТВ. Его цитирует РИА Новости.

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«Я думаю, что концов мы больше не найдем. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, — пишите письма», — заверил чиновник. Он заявил, что почти все украинские руководители занимались поисков артефактов с помощью черных археологов. Губернатор высказал мнение, что если скифское золото будет передано Киеву, то оно окажется в частной коллекции дома у (президента Украины Владимира, — прим. «Ленты.ру») Зеленского. «Вот это, наверное, и будет их победа», — предположил Аксенов.

Во вторник, 26 октября, апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.

На фоне этого решения замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов призвал возбудить уголовное дело. Он отметил, что ситуация с золотом попадает под сразу несколько статей УК РФ. Среди них статья 164 (хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой), а также статья 190 (невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей).