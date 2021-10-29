Крым призвал возбудить уголовное дело из-за передачи скифского золота Украине

Замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте России Александр Молохов призвал возбудить уголовное дело из-за передачи скифского золота Украине после решения суда в Нидерландах. Об этом пишет РИА Новости.

«Итогом проверки должно стать возбуждение уголовного дела и признание крымских музеев потерпевшими от противоправных действий пока неустановленных лиц на территории Нидерландов», — отметил представитель Крыма.

Материалы по теме Золото – наше? Крым и Украина оспаривают принадлежность скифских сокровищ Золотая лихорадка Почему в Киеве снова мечтают о возвращении Крыма

Он добавил, что ситуация с золотом попадает под сразу несколько статей УК РФ. Среди них статья 164 (хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой), а также статья 190 (невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей).

Ранее пресс-секретарь Университета Амстердама Яша Ланге заявил, что решение о передаче скифского золота может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. До окончательного решения суда экспонаты останутся в стране.

26 октября апелляционный суд Амстердама постановил, что древнее золото скифов принадлежит Украине и должно быть передано Киеву. В пояснении к своему решению судья Паулина Хофмейер-Рюттен отметила, что хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году.