Решение апелляционного суда Амстердама вернуть скифское золото Украине создало опасный прецедент, который подрывает доверие между музейными сообществами разных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя соответствующее решение Нидерландов. Ее слова опубликованы на сайте внешнеполитического ведомства.

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«До последнего надеялись, что хотя бы сфера культуры останется вне политики. Однако с участием Украины в споре в качестве третьей стороны и музейные обмены стали ареной политического противостояния», — говорится в документе. По мнению Захаровой, суд Амстердама руководствовался политическими мотивами и проигнорировал тот факт, что скифское золото — это достояние народов Крымского полуострова.

26 октября апелляционный суд Амстердама счел реликвию украинской собственностью и постановил, что она должна быть передана Киеву. Судья Паулина Хофмейер-Рюттен пояснила, что, хотя золото обнаружено в Крыму, оно является частью наследия Украины с тех пор, как республика стала независимой в 1991 году. Президент Владимир Зеленский назвал решение суда справедливым и пообещал, что после возвращения золота Киев сможет вернуть себе и Крым.